Подробности об аккумуляторе смартфона BlackBerry Ghost

Авторитетный автор утечек Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал некоторые новые подробности касательно аккумулятора смартфона BlackBerry Ghost, который пока что не был представлен официально.
Так, теперь в точности известно о том, что грядущую новинку укомплектуют аккумулятором на 4000 мАч.
BlackBerry Ghost будет позиционироваться в качестве флагмана, и получит Snapdragon 845 плюс 6 ГБ оперативной памяти как минимум.
Основная камера терминала окажется двойной.
Анонс новинки состоится еще до конца лета, но более точная дата не называется. Помимо оригинальной версии Ghost, будет также представлена модификация терминала с приставкой Pro.