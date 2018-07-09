Подробности об аккумуляторе смартфона BlackBerry Ghost

9 июля 2018, 12:45

Авторитетный автор утечек Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал некоторые новые подробности касательно аккумулятора смартфона BlackBerry Ghost, который пока что не был представлен официально.

Так, теперь в точности известно о том, что грядущую новинку укомплектуют аккумулятором на 4000 мАч.BlackBerry Ghost будет позиционироваться в качестве флагмана, и получит Snapdragon 845 плюс 6 ГБ оперативной памяти как минимум.Основная камера терминала окажется двойной.Анонс новинки состоится еще до конца лета, но более точная дата не называется. Помимо оригинальной версии Ghost, будет также представлена модификация терминала с приставкой Pro.