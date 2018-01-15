Опубликовано фото розничной упаковки Galaxy S9

15 января 2018, 14:06

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали фото, судя по всему, розничной упаковки смартфона Galaxy S9, который пока что не был представлен официально.

Ценность этой иллюстрации в том, что на ней хорошо видны некоторые спецификации терминала. Так, теперь в точности известно о том, что грядущая новинка получит дисплей на 5,8 дюймов, разрешение которого 1440х2880 точек. Основная камера окажется 12Мп, которую дополнит оптическая стабилизация. Фронтальная камера будет на 8Мп.Отдельно отмечены стереодинамики AKG, сканер радужки глаза, а также 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Также сообщается о поддержке быстрой зарядки аккумулятора и защите корпуса от воды и пыли по стандарту IP68.