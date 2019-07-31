Подробности о смартфоне Samsung Galaxy A30s

31 июля 2019, 14:45

Сразу несколько авторитетных источников сообщили подробности о смартфоне Galaxy A30s, который пока еще не был представлен производителем официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит экран Infinity-V. Стоит отметить, что дисплеи такого формата предусматривают наличие небольшого выреза вверху экрана, который предназначен для фронтальной камеры.Основная камера будущей новинки окажется тройной.В качестве аппаратной платформы прогнозируется 8-ядерный процессор (модель в точности не называется), тактовая частота которого 1,9 ГГц. Объем оперативной памяти – 3 ГБ.Программная платформа - Android 9 Pie, поверх которой фирменный интерфейс One UI.Анонс Galaxy A30s состоится еще в этом квартале, но более точной даты пока нет.