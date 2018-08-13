Готовится анонс смартфона Palm Pepito – некоторые подробности

13 августа 2018, 12:45

Авторитетный профильный ресурс AndroidPolice опубликовал некоторые технические подробности о смартфоне Palm Pepito, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, новинка получит 3,3-дюймовый экран с разрешение 720х1280 точек.В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Qualcomm Snapdragon 435. Объем оперативной памяти – 3 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ.В качестве программной платформы прогнозируется Android 8.1 Oreo.Дата анонса Palm Pepito пока не называется.