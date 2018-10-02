Смартфон Nokia 7.1 оценен в 400 евро

2 октября 2018, 12:45

Авторитетный профильный ресурс WinFuture опубликовал некоторые новые подробности о смартфоне Nokia 7.1, который пока еще не был представлен официально.

Так, судя по всему, этот терминал производителя выйдет в версии 4ГБ ОЗУ + 64 ГБ ПЗУ и 6ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ.Младшая из отмеченных версий оценена в 400 евро. Стоимость «старшенькой» пока не называется.По слухам, Nokia 7.1 получит вырез на дисплее в стиле iPhone X. Разрешение экрана – 1080х2280 точек. Известно также за двойную основную камеру с оптикой Carl Zeiss и сканер отпечатков пальцев.В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Qualcomm Snapdragon 710. Работать новинка будет под управлением Android 9.0 PieАнонс новинки состоится на пресс-мероприятии 4 октября в Лондоне.