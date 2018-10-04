Nokia 9 окажется наследником PureView 2

4 октября 2018, 11:15

В этом уверен авторитетный профильный ресурс WinFuture.

По его информации, грядущая новинка получит маркетинговое название Nokia 9 Pureview.Напомним, что бренд PureView дебютировал в далеком уже 2012 году запуском смартфона Nokia 808 PureView с 41-мегапиксельной камерой на MWC 2012. Со временем было представлено не менее 10 смартфонов Lumia сначала от Nokia, а затем от Microsoft с поддержкой Pureview.По слухам, Nokia 9 получит тыльную камеру с пятью объективами, обустроенными в виде барабана револьвера. Диагональ дисплея окажется на уровне 5,9 дюйма, а его разрешение Quad HD. В качестве аппаратной платформы «под капотом» будет Snapdragon 845 + 6/8 ГБ оперативной памяти. Помимо всего прочего, упоминается сканер отпечатков пальцев, который будет интегрирован непосредственно в экран.