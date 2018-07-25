Nokia 9 получит основную камеру с множеством модулей, и будет стоить $1000

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали некоторые подробности касательно флагманского смартфона Nokia 9, который пока что не был представлен официально.
По слухам, эта новинка HMD Global будет оценена в 990-1000 долларов США.
Интересной особенностью терминала окажется основная камера. Она получит сложнейшую конструкцию, состоящую из множества модулей, организованных на тыльной панели. Эта система будет напоминать собой барабан револьвера.
Кроме того, у этого терминала будет безрамочный дизайн, последний ТОПовый Qualcomm Snapdragon и 6 ГБ «оперативки».
Дата анонса новинки на данный момент остается неизвестной. Другие особенности модели пока также не раскрываются.