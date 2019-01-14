Названы спецификации смартфона Nokia 6 2019 года

Авторитетный пользователь Nokia_Leaks в Twitter поделился некоторыми подробностями касательно смартфона Nokia 6.2, который пока еще не был представлен официально.
Новинка получит кардинально переработанный в
сравнении с предшественником дизайн с «дырявым» дисплеем. Последнее
значит, что экран обладает точечным вырезом под фронтальную камеру.
Диагональ экрана – 6,2 дюйма.
Основная камера двойная – 16Мп.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon 632. Объем оперативной памяти 4 ГБ либо 6 ГБ.
Ориентировочный анонс терминала намечен на февраль.