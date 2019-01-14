Названы спецификации смартфона Nokia 6 2019 года

14 января 2019, 11:15

Авторитетный пользователь Nokia_Leaks в Twitter поделился некоторыми подробностями касательно смартфона Nokia 6.2, который пока еще не был представлен официально.

Новинка получит кардинально переработанный в сравнении с предшественником дизайн с «дырявым» дисплеем. Последнее значит, что экран обладает точечным вырезом под фронтальную камеру.



Диагональ экрана – 6,2 дюйма.



Основная камера двойная – 16Мп.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon 632. Объем оперативной памяти 4 ГБ либо 6 ГБ.Ориентировочный анонс терминала намечен на февраль.