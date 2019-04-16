В Украине стартуют продажи Nokia 9 PureView

16 апреля 2019, 12:45

HMD Global, дом для телефонов Nokia, объявляет об открытии предзаказов на смартфон Nokia 9 PureView – первого в мире смартфона с пятью камерами и оптикой ZEISS.

Флагманский смартфон в первую очередь интересен людям, увлеченным фотографией. Nokia 9 PureView понравится как начинающим, так и профессиональным фотографам. Ориентировочная розничная цена новинки – 20 999 грн.

Пять основных камер сгруппированы в кольцо в верхней части корпуса. Каждый кадр, снятый на Nokia 9 PureView, – это результат одновременной работы пяти камер с общей разрешающей способностью 60 МП: два цветных и три монохромных сенсора по 12 МП (размер пикселя 1,25 мкм) и F/1.8 каждый.

Работающие синхронно пять сенсоров улавливают в 10 раз больше света, чем камера с одной линзой. В результате слаженной работы пяти линз камера Nokia 9 PureView передает все видимые оттенки света и тени. Все фотографии снимаются Nokia 9 PureView в режиме HDR, при этом динамический диапазон составляет 12,4 ступеней экспозиции.

Фронтальная камера 20 MП (размер пикселя 1 мкм) делает крутые селфи. Смартфон записывает видео 1080p, 30 кадров в секунду. За идеальную передачу изображения отвечает 2K pOLED экран Nokia PureDisplay с разрешением QHD и соотношением сторон 18:9.



Благодаря усовершенствованным механизмам обработки изображения мобильной платформы Qualcomm Snapdragon и специально разработанному дополнительному микропроцессору, Nokia 9 PureView дает вам возможность заглянуть в будущее фотографии с непревзойденными возможностями редактирования фотоснимков с помощью обновленного интерфейса Pro Камера.

Богатые возможности продвинутой оптики дополняют специальные алгоритмы, точно передающие текстуру и детали объекта съемки вне зависимости от условий – идеальные кадры получаются как при ярком солнечном свете, так и в тени. В процессе обработки фото технологии искусственного интеллекта различают 1200 уровней глубины резкости и позволяют менять точку фокусировки на уже готовой фотографии.

Nokia 9 PureView может сохранять все сделанные снимки в форматах RAW/DNG, затем их можно редактировать в Adobe Photoshop Lightroom или с помощью многофункционального приложения Google Фото прямо в смартфоне.



Быстродействие всех приложений обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 845. Безопасность данных гарантирует применение сразу двух биометрических параметров – встроенный в экран датчик отпечатков пальцев дополнен технологией распознавания владельца по лицу.

Емкости аккумулятора 3320 мАч может хватить на 28 часов разговоров в сети 4G, а минимальное время работы в режиме ожидания составляет 16,5 дней. В Nokia 9 PureView предусмотрена быстрая зарядка через порт USB Type-C (USB 3.0) и беспроводная зарядка стандарта Qi.

Передняя и задняя панели смартфона, выполненные из стекла Corning Gorilla Glass 5, обрамлены надежной рамой из алюминия 6000-й серии, сохраняющего первозданный внешний вид в процессе эксплуатации. Цельный образ устройства дополняет тщательно продуманное расположение камер — все они находятся вровень с поверхностью смартфона. В Nokia 9 PureView предусмотрена влаго- и пылезащита по стандарту IP67.

Вес новинки — 172 грамма, размеры — 155 х 75 х 8 мм, поставляется в цвете индиго.



Nokia 9 PureView поставляется с предустановленной Android 9 Pie от Google и пополнит линейку бренда на Android One. Владельцам новинки гарантирован высокий уровень безопасности и защищенности, поскольку все выложенные в Google Play Маркет приложения прошли проверку на отсутствие вредоносного ПО. В Nokia 9 PureView предусмотрена долгая работа от одного заряда батареи, достаточно свободного пространства для хранения пользовательского контента, а также инновации Google, созданные на базе технологий искусственного интеллекта.

Android 9 Pie включает функции, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта, благодаря которым смартфон работает быстрее и со временем адаптируется к привычкам владельца. Адаптивная батарея оптимизирует энергопотребление, ограничивая работу редко используемых приложений. Активаторы для приложений, отвечающие за часто используемые функции, предугадывают действия пользователя, поэтому для выполнения действия не требуется запускать само приложение. Обе функции обеспечивают быстродействие смартфона и оптимизируют работу Android 9 Pie. Nokia 9 PureView традиционно получит 3 года ежемесячных обновлений безопасности и 2 года обновлений программного обеспечения, как и другие смартфоны программы Android One.



Nokia 9 PureView уже доступен для предзаказа в магазинах MOYO и Алло, при этом каждый покупатель получит беспроводные наушники Nokia True Wireless Earbuds BH-705 в подарок. В розничных сетях продажи стартуют с 22 апреля, рекомендованная цена модели составляет 20 999 грн.