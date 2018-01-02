CES 2018: готовится анонс безрамочного смартфона Alcatel 3C

2 января 2018, 9:45

Авторитетный профильный ресурс WinFuture поделился некоторыми подробностями о не анонсированном пока еще смартфоне Alcatel 3C.



Так, судя по всему, грядущая новинка получит модный нынче безрамочный дизайн с дисплеем, занимающим практически всю переднюю панель. Диагональ – 6 дюймов, в основе – IPS-матрица. Разрешение – 720х1440 точек.

Основная камера – 8Мп, а фронтальная – 5Мп.Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется 4-ядерный MediaTek MT8321. Объем оперативной памяти – 1 ГБ, а встроенной – 16ГБ. Для расширения последней будет предусмотрен слот под карты microSD.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за dual-SIM, HSPA+, но не LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS.Анонс новинки состоится в рамках международной выставки CES2018, которая пройдет в Лас-Вегас с 9 по 12 января.По слухам, эта новинка Alcatel может оказаться одним из самых доступных смартфонов безрамочных смартфонов с ценником в 120 евро.О дате релиза, судя по всему, пока говорить рано.