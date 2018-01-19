Состоялся официальный анонс смартфона Alcatel 3C

19 января 2018, 12:15

На территории Италии бренд Alcatel представил свой новый смартфон – 3С.



Эта новинка позиционируется в качестве самого доступного безрамочного смартфона с ценником в 130 евро.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный MediaTek MT8321. Объем оперативной памяти – 1 ГБ, а встроенной пользовательской – 16 ГБ. Кроме того, для последней уготована возможность расширения за счет карт microSD до 128 ГБ включительно.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение – HD+.Основная камера – 8Мп, а фронтальная – 5Мп.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за HSPA+, но не LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и dual-SIM.Работает Alcatel 3С под управлением Android 7.0.