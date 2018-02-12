В Сети появились некоторые подробности о новом флагмане LG V30s

12 февраля 2018, 10:45

Авторитетный ресурс ETNews опубликовал некоторые подробности касательно флагманского смартфона LG V30s, который пока что не был представлен официально.

Согласно этим данным, в V30s будет сделан акцент на системе искусственного интеллекта, а также LG Lens. Кроме того, грядущая новинка получит 256 ГБ встроенной памяти, что ровно вдвое больше в сравнении с предшественником.Касательно LG Lens, речь идет о фирменном цифровом визуальном помощнике, при помощи которого можно будет распознавать сфотографированные объекты и искать их стоимость в Сети. Кроме того, LG Lens будет способен переводить текст на картинке, распознавать QR-коды и пр.По слухам, анонс терминала состоится в рамках выставки MWC 2018 в Барселоне, которая проходит в этом городе ежегодно в период с 26 февраля по 1 марта.В продаже терминал появится по цене в $920. Точная дата релиза пока не указывается.