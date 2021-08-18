Представлен 155-долларовый смартфон Samsung Galaxy A03s с экраном HD+

18 августа 2021, 10:45

Компания Samsung официально представила бюджетный смартфон Galaxy A03s под управлением операционной системы Android 11 с фирменной пользовательской надстройкой One UI 3.1.

Новинка поступит в продажу в ближайшее время в белом, чёрном и синем цветовых исполнениях.



В аппарат установлен процессор MediaTek Helio P35. Он объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320.



Дисплей HD+ LCD Infinity-V имеет размер 6,5 дюйма по диагонали и обладает разрешением 1560 × 720 точек. В небольшом экранном вырезе находится 5-мегапиксельная селфи-камера.



Тыльная камера имеет трёхкомпонентное исполнение. Это 13-мегапиксельный основной блок с максимальной диафрагмой f/2,2, 2-мегапиксельный макромодуль и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Смартфон оборудован боковым дактилоскопическим сканером, FM-тюнером, адаптерами Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, гнездом для наушников на 3,5 мм и портом USB Type-C. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч.



Новинка будет предлагаться в версиях с 3 и 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 32 и 64 Гбайт соответственно. Цена — 155 и 170 долларов.

(С) 3dnews.