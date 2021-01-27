Представлен смартфон Samsung Galaxy A02 (2021) с чипом MediaTek и экраном HD+

27 января 2021, 10:15

Компания Samsung анонсировала новый смартфон начального уровня — модель Galaxy A02 (2021), функционирующую под управлением операционной системы Android 10 с фирменной пользовательской надстройкой One UI.

В основе аппарата — процессор MediaTek MT6739W с четырьмя вычислительными ядрами, работающими на тактовой частоте 1,5 ГГц. В состав чипа входит графический ускоритель PowerVR GE8100.



Смартфон может нести на борту 2 или 3 Гбайт оперативной памяти. В первом случае вместимость флеш-накопителя составляет 32 Гбайт, во втором — 32 или 64 Гбайт. Дополнительно можно установить microSD-карту ёмкостью до 1 Тбайт.



Экран HD+ LCD Infinity-V имеет размер 6,5 дюйма по диагонали и обладает разрешением HD+ (1560 × 720 точек). В небольшом вырезе в верхней части этой панели установлена 5-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0. Двойная тыльная камера объединяет датчики на 13 и 2 млн пикселей.



Прочее оснащение таково: адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, стандартное 3,5-мм гнездо для наушников и аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с 7,75-ваттной подзарядкой. Габариты составляют 164,0 × 75,9 × 9,1 мм, вес — 206 г.





Модель Galaxy A02 (2021) будет доступна в цветовых исполнениях Denim Black (чёрный), Denim Blue (синий), Denim Red (красный) и Denim Gray (серый). Цена не уточняется.

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