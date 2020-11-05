Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A12 получит поддержку NFC

5 ноября 2020, 12:15

Компания Samsung в ближайшее время анонсирует недорогой смартфон Galaxy A12: аппарат начального уровня, как сообщают сетевые источники, уже получил сертификацию NFC.

Устройство имеет кодовое обозначение SM-A125F. Это бюджетная модель, которой приписывают наличие дисплея на матрице IPS с разрешением HD+ и тройной основной камеры. В оснащение войдёт флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт, а вычислительная нагрузка, скорее всего, ляжет на фирменный процессор Exynos.



Сертификация NFC означает, что новинка будет поддерживать соответствующую технологию. Таким образом, владельцы аппарата смогут осуществлять платежи бесконтактным способом.



Сообщается также, что Samsung предложит Galaxy A12 в четырёх вариантах цветового исполнения — красном, синем, белом и чёрном. Цена может оказаться на уровне 150 долларов США.

По оценкам International Data Corporation (IDC), в третьем квартале нынешнего года в мире было отгружено 353,6 млн смартфонов, что на 1,3 % меньше по сравнению с прошлогодним результатом. Samsung с долей в 22,7 % занимает первое место в рейтинге ведущих игроков рынка.

(С) 3Dnews