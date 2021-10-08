Киевстар и Samsung создали предложение для пенсионеров

8 октября 2021, 13:15

С 15 сентября по 1 ноября 2021 в сети фирменных магазинов Киевстар по всей Украине можно приобрести смартфон Samsung Galaxy A02 с дополнительной скидкой 350 гривен при подключении специального тарифного плана «Интернет для родителей».



Также все желающие смогут получить учебную брошюру, которая поможет старшему поколению освоить все преимущества нового современного гаджета.

Акция является продолжением социального проекта Киевстар «Смартфон для родителей», цель которого – сделать жизнь старшего поколения более удобной и интересной с помощью современных технологий, а также доказать, что научиться использовать цифровые услуги можно в любом возрасте.

«Киевстар стремительно расширяет покрытие 4G, чтобы технологии скоростного мобильного интернета были доступны для всех жителей Украины. Однако все еще существует цифровой разрыв между молодым и старшим поколением. Основные причины – отсутствие цифровых навыков или устаревший телефон у наших бабушек и дедушек. Поэтому в 2019 году мы успешно запустили образовательную платформу batky.kyivstar.ua, где сейчас размещено 19 видеоуроков. Теперь мы объединили усилия с одним из самых популярных производителей смартфонов, чтобы создать выгодное предложение на доступное устройство», – отмечает Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

Для специального предложения была выбрана модель Samsung Galaxy A02, поскольку она имеет ряд преимуществ для старшего поколения. В частности, гибкий и понятный интерфейс, яркий 6,5-дюймовый HD+ экран, качественные снимки с двойной 13+5 Мп камерой и выносливый аккумулятор.

«Samsung Electronics прилагает все усилия, чтобы продукция компании была доступна как можно большему количеству людей. Samsung разрабатывает высокотехнологичные устройства в различных ценовых категориях и оснащает их передовыми функциями для легкого и интуитивного пользования. Именно поэтому мы с радостью присоединились к инициативе Киевстар, чтобы вместе способствовать уменьшению разрыва между поколениями в мобильной сфере. Присоединяйтесь и помогите своим родным людям развить цифровые навыки, столь необходимые в современном мире», – отметила глава подразделения мобильных устройств «Samsung Electronics Украина» Эллина Лебедева.

Специальным предложением могут воспользоваться люди в возрасте от 60 лет и люди с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов. Акция действует до 1 ноября в фирменных магазинах и на сайте Киевстар.

Напомним, в 2020 году Киевстар создал специальную линейку тарифных планов для абонентов старше 60 лет – «Звонки для родителей» и «Интернет для родителей». Эти тарифы имеют как базовый набор услуг, так и значительно расширенный, но главная их особенность – меньшая стоимость услуг в месяц, чем в обычных тарифах.