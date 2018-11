Киевстар возвращает абонентам деньги за смартфоны Samsung

15 ноября 2018, 12:15

Покупая смартфоны Samsung A и J-серии в фирменных магазинах Киевстар и на shop.kyivstar.ua, абоненты получат до 20% стоимости девайса на свой мобильный счет.

Например, абоненты, которые приобретут Samsung Galaxy J8 за 7999 грн, получат на мобильный счет 1599 грн.

Ольга Смысленова, Директор по розничным продажам Киевстар: «Смартфоны Samsung – самые популярные девайсы, которые покупают наши клиенты. Это 30% от всех проданных смартфонов в наших фирменных магазинах. Поэтому, вместе с Samsung, мы предложили клиентам кешбэк, чтобы они могли выгодно купить смартфоны с поддержкой 4G, получили качественные услуги и доступ к современным онлайн-сервисам, экономя свои деньги».

Смартфоны Samsung с кешбэком могут приобрести абоненты предоплаченной связи до 23 декабря 2018 года. Киевстар вернет на их счет от 7% до 20% стоимости смартфона, в зависимости от выбранной модели:

Samsung Galaxy A7, Samsung Galaxy A6 Plus, Samsung Galaxy A6 - 7% от суммы покупки;

Samsung Galaxy J1 2016, Samsung Galaxy J4, Samsung Galaxy J4 Plus, Samsung Galaxy J6, Samsung Galaxy J6 Plus, Samsung Galaxy J2 - 12%.

Samsung Galaxy J2 Core, Samsung Galaxy J8 - 20%.

Кешбэк от оператора можно использовать в течение 6 месяцев на услуги мобильной связи: как плату за пользование тарифным планом, международные разговоры, связь в роуминге, SMS-сообщения и прочее. С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте и у продавцов магазинов. Купить современный смартфон с поддержкой 4G можно в одном из более чем 420 фирменных магазинов Киевстар и на shop.kyivstar.ua.

Напомним, что Киевстар отмечен как оператор с самым быстрым мобильным интернетом в среднем по стране среди мобильных операторов Украины. Данные получены по результатам анализа тестов в приложения Speedtest® от Ookla® за второй и третий кварталы 2018 года. Воспользоваться качественной 4G от Киевстар могут все абоненты оператора. Для этого нужно с помощью USSD-кодов проверить, поддерживает ли смартфон и SIM-карта 4G-связь: *245*5# вызов – для проверки смартфона; *245*4# вызов – для проверки SIM-карт. Получить USIM с поддержкой 4G можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар.