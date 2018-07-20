Стартовали продажи безрамочного смартфона Samsung Galaxy J8

20 июля 2018, 10:45

Южнокорейская Samsung начала продажи своего нового смартфона – Galaxy J8.



Новинка получила безрамочный дизайн, а, кроме того, лишена аппаратной кнопки «Домой».

В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 450 + 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной пользовательской. Последнюю можно расширить за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.Емкость аккумулятора – 3500 мАч.Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение – 720х1440 точек.Основная камера – двойная – модули 16Мп+5Мп; фронтальная камера – 16Мп.Работает новинка под управлением Android 8.0.