Состоялся анонс безрамочного смартфона Galaxy S Lite Luxury Edition

23 мая 2018, 10:45

На территории Китая южнокорейская Samsung «отметилась» анонсом своего нового смартфона - Galaxy S Lite Luxury Edition.



Ранее эта новинка уже появлялась в наших новостях, где фигурировала под именем Galaxy S8 lite.

По части дизайна новинка похожа на прошлогодний флагман компании, которую, как помним, раскритиковали пользователи за эргономику элементов тыльной панели, которая приводила к загрязнению объектива.



Samsung Galaxy S Light Luxury получил корпус со стеклянными панелями и алюминиевой рамкой. Кроме того, здесь безрамочный экран Infinity Display и отдельная кнопка, «отвечающая» за доступ к помощнику Bixby.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Snapdragon 660. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ.



Емкость аккумулятора – 3000 мАч.



Диагональ дисплея – 5,8 дюйма, в основе Super AMOLED-матрица. Разрешение 1080х2220 точек.



Основная камера – 16Мп, а фронтальная – 8Мп.

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечается 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C 3.1 и 3,5-мм разъём для наушников.Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68.В продаже новинка появится в нескольких цветовых решениях корпуса, среди которых черный и красный. Стоимость - $625.