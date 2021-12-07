Самые популярные смартфоны в сети Киевстар

7 декабря 2021, 10:45

18 млн абонентов сети Киевстар являются пользователями современных смартфонов согласно данным за 3 квартал 2021 года. Лидерство по популярности уверенно держат марки Xiaomi и Samsung.

Согласно аналитике компании Киевстар, количество пользователей сети уже имеющих смартфоны выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди них около 16,6 млн девайсов поддерживают 4G, что позволяет абонентам использовать самый быстрый в стране мобильный интернет.

Уже несколько лет по популярности среди клиентов Киевстар лидируют смартфоны от Xiaomi (32%) и Samsung (27%). Следующими по распространенности смартфоны являются Apple (13%), Huawei (9%) и Meizu (2%). Доля других телефонов составляет 17%.

Только 1,4 млн абонентов имеют смартфоны, не поддерживающие технологию 4G. По сравнению с 2020 г. таких телефонов стало вдвое меньше.

Напомним, что если ваша SIM-карта не поддерживает технологию 4G, вы можете бесплатно заменить ее в любом магазине Киевстар. А при условии обмена старого телефона, при покупке нового, у вас будет дополнительная скидка на новый современный смартфон или на стартовый пакет от Киевстар.

Также для людей элегантного возраста, желающих научиться пользоваться современными смартфонами, Киевстар создал серию образовательных видеоуроков в рамках проекта Смартфон для родителей. Сейчас на портале онлайн-школы уже доступны новые видео о том, как пополнять мобильный счет онлайн, оплачивать товары на сайтах, заказывать и сравнивать цены на лекарства в интернете.