13 августа 2019, 12:15

Официальный анонс смартфона Samsung Galaxy A10s

Компания Samsung анонсировала свой новый смартфон среднего уровня - Galaxy A10s.

Работает новинка под управлением операционной системы Android 9.0 (Pie) с надстройкой One UI.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный чип Exynos, тактовая частота которого 2 ГГц. Объем оперативной памяти – 2 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ.

Диагональ дисплея – 6,2 дюйма, а его разрешение HD+.

Основная камера двойная – модули 13Мп+2Мп. Фронтальная камера получилась 8Мп.

Вес новинки – 168 грамм, а ее габариты 156,9х75,8х7,8 мм.


Емкость аккумулятора – 4000 мАч.

Дата релиза новинки пока не сообщается. О стоимости также нет никаких данных. 


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