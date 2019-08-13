Официальный анонс смартфона Samsung Galaxy A10s

13 августа 2019, 12:15

Компания Samsung анонсировала свой новый смартфон среднего уровня - Galaxy A10s.



Работает новинка под управлением операционной системы Android 9.0 (Pie) с надстройкой One UI.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный чип Exynos, тактовая частота которого 2 ГГц. Объем оперативной памяти – 2 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ.



Диагональ дисплея – 6,2 дюйма, а его разрешение HD+.



Основная камера двойная – модули 13Мп+2Мп. Фронтальная камера получилась 8Мп.



Вес новинки – 168 грамм, а ее габариты 156,9х75,8х7,8 мм.

Емкость аккумулятора – 4000 мАч.



Дата релиза новинки пока не сообщается. О стоимости также нет никаких данных.