Прошлогодние флагманы Samsung Galaxy S10 получили бета-версию One UI 3.0

26 ноября 2020, 12:15

Несколько недель назад Samsung запустила программу бета-тестирования новой фирменной оболочки One Ui 3.0, которая базируется на Android 11, на флагманских смартфонах серий Galaxy S20 и Note 20.

Позже вышли прошивки для прошлогодних флагманов Note 10, а также обновились гибкие Galaxy Z Flip и Z Flip 5G. Теперь очередь дошла и до Samsung Galaxy S10.

Бета-версии свежих прошивок получили Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+ в Индии, Южной Корее и Великобритании. В ближайшие дни новая прошивка станет доступна пользователям из других регионов. Стоит отметить, что, как и в случае с Galaxy Note 10, задержка была обусловлена проблемами с быстрой разрядкой аккумулятора. Для того чтобы опробовать новое ПО необходимо зарегистрироваться в программе Samsung Members.