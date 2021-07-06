Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A03s отметился в Geekbench — релиз не за горам

6 июля 2021, 9:15

В популярном бенчмарке Geekbench появилась информация о доступном смартфоне Galaxy A03s, который, как ожидается, в скором времени анонсирует южнокорейский гигант Samsung.

Аппарат фигурирует под кодовым обозначением SM-A037F. В его основу положены платформа MediaTek и операционная система Android 11.



Тест говорит о применении процессора Helio G35. Чип содержит восемь ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и модем с поддержкой сотовых сетей 4G/LTE.



Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт. В оснащение войдут боковой дактилоскопический сканер, стандартное 3,5-милимтровое гнездо для наушников и порт USB Type-C.

Если верить имеющейся информации, новинка получит 6,5-дюймовый дисплей с небольшим вырезом для фронтальной камеры. Разрешение этого модуля составит 5 млн пикселей. В тыльной части корпуса расположится тройная камера с 13-мегапиксельным основным сенсором, а также двумя датчиками с 2 млн пикселей.

(С) 3dnews