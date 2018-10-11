Huawei Enjoy Max – 7-дюймовый планшетофон в "кожаном" корпусе

11 октября 2018, 11:45

Авторитетный автор утечек Эван Бласс посредством своего аккаунта на Twitter опубликовал несколько так называемых рендерных фото не представленного пока планшетофона Huawei Enjoy Max.

Среди особенностей грядущей новинки называется кожаная отделка тыльной панели и процессор Snapdragon 670.



Диагональ дисплея – 7,12 дюймов, а его разрешение Full HD+ (2244 х 1080 пикселей). Основная камера окажется двойной – модули 16Мп и 2Мп; фронтальная – 8М.



Объем оперативной памяти – 4/6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64/128 ГБ.



Емкость аккумулятора – 5000 мАч. Отдельно отмечается поддержка быстрой зарядки аккумулятора.

Дата анонса новинки, пусть и ориентировочная пока не называется.