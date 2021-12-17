Беспроводные наушники Redmi Buds 3 Lite представлены в Украине

17 декабря 2021, 12:15

Компания Xiaomi представила в Украине новые беспроводные наушники Redmi Buds 3 Lite.

Новинка появится в магазинах уже в январе следующего года по рекомендованной розничной цене 799 грн. Наушники Redmi Buds 3 Lite можно будет приобрести в авторизованных магазинах Xiaomi Store, на маркетплейсе и в розничной сети АЛЛО, а также у официальных партнеров Xiaomi, в частности в магазинах Rozetka, Цитрус, Comfy, Фокстрот, Eldorado и Эпицентр.

Наушники имеют вакуумную конструкцию и небольшой вес, благодаря чему обеспечивают комфортную посадку и защиту от влаги и пота. Поддержка стандарта Bluetooth 5.2 гарантирует стабильную связь. Кроме того, Redmi Buds 3 Lite предлагают практичное сенсорное управление, функцию быстрого подключения, режим низкой задержки и технологию шумопоглощения посторонних звуков во время разговора.

Redmi Buds 3 Lite способны работать до 5 часов от одного заряда и до 18 часов при условии их использования с футляром.