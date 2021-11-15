Беспроводные наушники Redmi Buds 3 представлены в Украине

15 ноября 2021, 11:45

Компания Xiaomi, глобальный технологический лидер, представила в Украине новые беспроводные наушники Redmi Buds 3. Новинка появятся в магазинах с 12 ноября по рекомендованной розничной цене 1299 грн.

Наушники можно будет приобрести в авторизованных магазинах Xiaomi Store, розничной сети АЛЛО и у официальных партнеров Xiaomi, в частности в магазинах Rozetka, Цитрус, Comfy, Фокстрот, Eldorado и Эпицентр.

Беспроводные наушники Redmi Buds 3 имеют удобный дизайн и весят всего 4,5 г, что делает их использование в течение длительного времени более комфортным.



Наушники поддерживают Bluetooth 5.2, имеют более низкое энергопотребление, более быструю передачу сигнала и стабильное соединение. Двойной микрофон с функцией шумоподавления обеспечивает кристально чистое качество звука. Когда пользователь извлекает наушник из уха, музыка автоматически останавливается, а если надевает его снова – воспроизведение продолжается.



Redmi Buds 3 способны работать до 5 часов от одного заряда и до 20 часов – при условии их использования с футляром. Redmi Buds 3 поддерживают быструю зарядку – всего 10 минут зарядки хватит для 90 минут прослушивания музыки.