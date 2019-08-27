Honor 8S Pro – TENAA "засветила" некоторые характеристики

27 августа 2019, 10:15

На сайте китайского регулятора TENAA «всплыли» характеристики смартфона Honor 8S Pro.



Грядущая новинка обозначена кодовым именем KSA-AL10.

В основе – 8-ядерный процессор на 2 ГГц (предположительно Helio P22), в «связке» с которым графика IMG PowerVR GE8320.



Также известно о том, что в продаже терминал появится с 2 ГБ и 3 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной пользовательской – 32/64 ГБ соответственно. Также предусмотрена возможность вставить карту microSD.



Диагональ дисплея – 5,71 дюйма. Разрешение экрана HD+.

Основная камера окажется 13Мп, а фронтальная - 5Мп.Емкость аккумулятора – 2920 мАч.В качестве программной платформы отмечена Android 9.0 Pie.