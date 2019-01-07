Honor 8A - $145 за 8 ядер и Android 9.0 Pie

7 января 2019, 12:45

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный чип MediaTek Helio P35 (MT6765). Объем оперативной памяти – 3 ГБ, а встроенной пользовательской – 32/64 ГБ. Последнюю можно расширить за счет карт microSD до 512 ГБ включительно.

Работать аппарат будет под управлением Android 9.0 «из коробки», поверх которой установят оболочку EMUI 9.0.



Диагональ дисплея – 6,09 дюйма, а его разрешение 720х1560 точек. Плотность пикселей 283ppi.

Фронтальная камера – 8Мп; основная 13Мп. Последняя дополнена LED-вспышкой.Емкость аккумулятора – 3020 мАч.В продаже новинка появится в нескольких цветовых решениях корпуса: синем Aurora Blue, золотистом Platinum Gold и черном Magic Night.Версия терминала с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ обойдется в $145.