Honor 9 и 8 Pro начали получать релиз Android 8.0 Oreo

5 февраля 2018, 11:45

А вот китайская Huawei начала распространять релиз оболочки EMUI 8.0, созданной на базе Android 8.0 Oreo.

Обновление ориентировано для смартфонов Honor 9 и Honor 8 Pro.На данный момент пакет уже доступен для пользователей этих терминалов на территории Великобритании и Индии. Объем – 2,8 ГБ. Касательно новшеств, помимо стандартных Oreo и EMUI 8.0, пользователи получили систему искусственного интеллекта, для оптимального управления ресурсами. Кроме того, теперь им доступны динамические обои и интеграция с профессиональной социальной сетью LinkedIn.Другие подробности не указываются.