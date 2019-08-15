LG и LUMI стали партнерами для усовершенствования экосистемы "умный дом"

15 августа 2019, 9:45

LG Electronics (LG) и LUMI United Technology, компания, которая работает в области интернет вещей (IoT) и предлагает решения для умного дома, подписали меморандум о взаимодействии по развитию экосистемы, которая выходит за рамки базового управления бытовой техникой и электроникой и призвана предлагать комплексные IoT-решения для умного дома.

Основной фокус будет направлен на создание инноваций с применением искусственного интеллекта и новейших сенсоров, способных обнаруживать изменения в помещении, такие как колебания уровня влажности, температуры и движение дверей.

Продукты LG со встроенной новейшей сенсорной технологией Aqara от LUMI сэкономят энергию, повысят уровень удобства, безопасности и комфорта в доме. Сенсор Aqara, размещенный в помещении, позволит автоматизировать работу кондиционера, в зависимости от указанной желаемой температуры. Установив сенсор Aqara на окно, пользователь будет получать сообщения, когда его открывают, пока техника LG работает.



Представление результатов работы LG и LUMI состоится на международной выставке IFA 2019, которая пройдет в Берлине в следующем месяце. На своем выставочном стенде компания LG продемонстрирует осушитель воздуха с технологией LUMI, который позволит поддерживать оптимальные условия для сохранения одежды, благодаря автоматическому регулированию уровня влажности. Запланировано также продемонстрировать интеллектуальную колонку WK7 от LG, подключенную к LED-лампе Aqara LED Light Bulb, которая меняет освещение в комнате, когда пользователь дает голосовую команду «Режим кинотеатра».

«Мы счастливы иметь такого партнера как LUMI и поделиться с посетителями IFA 2019 нашими новейшими решениями для умного дома, ̶ сказал Ryu Hye-jung, исполнительный директор подразделения Smart Home Business компании LG Home Appliance & Air Solution. – Это стратегическое партнерство позволит LG развивать экосистему «умный дом» наилучшим для потребителей способом и распространять наши решения на целые здания и умные города».



LG и LUMI будут демонстрировать свое общее видение среды с мультимедийными и сетевыми возможностями на выставке IFA 2019 6-11 сентября в зале 18 выставочного центра Messe Berlin.