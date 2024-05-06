Samsung A53. Якщо екран не показує - заміна не завжди допомагає

6 мая 2024, 13:05

Або як заощадити клієнту 4000 грн



1. Екран не працює – а заміна нового екрану до Samsung A53 не допомагає.



Прийняли в роботу Samsung Galaxy A53 з типовою проблемою - після падіння відсутнє зображення.



Апарат реагує на зарядку і дає вібрацію при спробі ввімкнення, що вказує на його працездатність.

Після огляду рідного дисплея і спроби заміни з іншим екземпляром зрозуміли, що проблема не вирішиться простою заміною екрана. Довелося розглянути інші можливі причини, такі як міжплатний шлейф, конектор або навіть процесор.

Вирішили почати пошук несправності з використанням мультиметра, виключивши ймовірність проблем із процесором. Усі показники виявилися в нормі, але під час подальшого вивчення плати під мікроскопом виявився дефект нижнього контакту конектора, що призвело до відсутності передачі нижніх сигналів на шлейф.





Зробили заміну системного конектора екрану, попередньо обмазавши його пастою 138 і прогрівши його до 330°C, а також накаткою припою на всі точки пайки для роз'єму. У підсумку, клієнт заощадив гроші, оскільки спочатку йому було запропоновано заміну дисплея за 5100 грн, а результаті сумарний ремонт обійшовся в 1200 грн







Наприклад:

Ціна заміни оригінального екрану до Samsung A53 у сервісному центрі Майстерфон (МастерФон) коштує у травні 2024 року – 5100 грн.





Сервісного центру Майстерфон:

Сервиный центр МастерФон