Samsung A53. Якщо екран не показує - заміна не завжди допомагає

Або як заощадити клієнту 4000 грн
1. Екран не працює – а заміна нового екрану до Samsung A53 не допомагає.
Прийняли в роботу Samsung Galaxy A53 з типовою проблемою - після падіння відсутнє зображення.
Апарат реагує на зарядку і дає вібрацію при спробі ввімкнення, що вказує на його працездатність.
Після огляду рідного дисплея і спроби заміни з іншим екземпляром зрозуміли, що проблема не вирішиться простою заміною екрана. Довелося розглянути інші можливі причини, такі як міжплатний шлейф, конектор або навіть процесор.Пошук причини несправності.
Вирішили почати пошук несправності з використанням мультиметра, виключивши ймовірність проблем із процесором. Усі показники виявилися в нормі, але під час подальшого вивчення плати під мікроскопом виявився дефект нижнього контакту конектора, що призвело до відсутності передачі нижніх сигналів на шлейф.
Вирішення проблеми з ремонтом та заощадження грошей клієнта.
Зробили заміну системного конектора екрану, попередньо обмазавши його пастою 138 і прогрівши його до 330°C, а також накаткою припою на всі точки пайки для роз'єму. У підсумку, клієнт заощадив гроші, оскільки спочатку йому було запропоновано заміну дисплея за 5100 грн, а результаті сумарний ремонт обійшовся в 1200 грн
Наприклад:
Ціна заміни оригінального екрану до Samsung A53 у сервісному центрі Майстерфон (МастерФон) коштує у травні 2024 року – 5100 грн.
Сервісного центру Майстерфон:
Сервиный центр МастерФон
Київ, Шевченківський район, Метро Політехнічний Інститут, пр Берестейський 33/1 ( пр. Перемоги 33/1,) тел. (067) 103-34-02.
Київ, Дарницький район, Метро Позняки, вул. Мішуги 9а, тел. (050) 255-48-36.
Київ, Дніпровський район, м. Дарниця, вул Гетьмана Павла Полуботка 7а (вул. Попудренко 7а,) тел. (063) 024-91-94.