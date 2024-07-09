Ефективний спосіб зберегти екран iPhone неушкодженим

9 июля 2024, 14:53

У тебе айфон? Значить ти володар одного з найбажаніших телефонів у світі. Смартфон з логотипом яблука дуже популярний, а так як він дійсно має високу цінність, то подбайте про його збереження.

Зробіть ставку на захисне скло з цього каталогу https://www.aks.ua/catalog/zashitnue-stekla-dla-mobilnogo-telefona/brend-telefona/apple-iphone.

Чому варто використовувати загартоване скло?

Айфон є одним з найдорожчих смартфонів на ринку, тому шукайте рішення, які знизять ризик пошкодження обладнання в результаті, наприклад, падіння з висоти. На механічні пошкодження екрана гарантія не поширюється, тому така поломка може спричинити великі витрати. Скільки коштує заміна дисплея в різних моделях телефону Apple:

- iPhone 11 - 5200 грн,

- iPhone 11 Pro Max - 6900 грн,

- iPhone 12 PRO MAX - 6900 грн,

- iPhone X - 6200 грн.

Звичайно, ви можете знайти майстерню, яка зробить це трохи дешевше, але це не змінює того факту, що заміна екрана пов'язана з дуже великими фінансовими витратами. Ризик такого дорогого ремонту - основний аргумент на користь купівлі загартованого скла. Крім того, завдяки цьому захисту ви також не подряпаєте дисплей під час експлуатації. Загартоване покриття - це матеріал, який твердіший, жорсткіший і довговічніший за звичайне скло, тому забезпечує відмінний захист, незважаючи на малу товщину.

Параметри вибору захисного скла

Перш ніж вибрати аксесуар для екрана, обов'язково перевірте рівень його міцності за шкалою Мооса від 0 до 10. Також не забудьте з'ясувати, чи підходить цей виріб до вашої моделі айфона.

Виробники і типи стекол для айфонів

Ви шукаєте загартоване скло для iPhone SE 2020, iPhone XR або, можливо, для іншої моделі? Тоді зверніть увагу на таких виробників:

- Powermax - компанія з багаторічним досвідом виробництва високоякісного скла, плівок, чохлів не тільки для смартфонів, а й для планшетів і розумних годинників. Цей бренд пропонує рішення для захисту пристроїв з моменту прем'єри першого iPhone.

- Baseus - ця компанія відповідає не тільки за рішення, які мають захистити ваше обладнання, але також пропонує різні аксесуари, наприклад, зарядні пристрої. Перевагою цього бренду вважається якісна продукція за доступною ціною.

- Spigen - корейський виробник, який гарантує бездоганний захист мобільного обладнання. Його пропозиції включають захисне скло і чохли для телефонів найпопулярніших брендів. Також можна купити навушники або автомобільні тримачі.

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