Топ-5 кращих захисних стекол для iPhone з AliExpress

22 марта 2024, 9:25

Сьогодні ми розповімо про найнадійніші та якісніші захисні шибки для вашого iPhone, які можна замовити на AliExpress. Екран вашого смартфона є однією з найдорожчих і вразливих частин, і правильно обране захисне скло може значно продовжити термін його служби, заощадивши кошти на заміну дисплея. Обирайте скло на Айфон серед багатьох світових брендів на iLounge: https://ilounge.ua/ua/catalog/zaschitnye-stekla-iphone-kupit.

1. Захисне скло для iPhone ESR

Скло від бренду ESR - це одні з найпопулярніших серед власників iPhone 14 та новіші. Виготовлені зі спеціальних матеріалів підвищеної міцності, вони забезпечують максимальний захист екрану, не поступаючись оригінальним аксесуарам. Однак, варто враховувати, що доставка цього скла може зайняти до півтора місяця.

2. Захисне скло для iPhone від бренду Ugreen

Бренд Ugreen відомий своєю високою якістю продукції, і їх захисне скло не є винятком. Вони пропонують захист екрану без спотворень кольору та йдуть у комплекті із зручною рамкою для встановлення. Однак, скла цього бренду доступні лише для iPhone 14 та 15.

3. Захисне скло для iPhone hoco

Скло від китайського виробника hoco відрізняється високим ступенем захисту від подряпин та ударів. Вони мають гарне олеофобне покриття, яке запобігає появі відбитків пальців на екрані. У комплекті йде рамка для зручної установки, а міцна упаковка забезпечує збереження скла під час транспортування.

4. Захисне скло для iPhone Baseus

Скло від компанії Baseus - це міцні та надійні аксесуари, що покривають весь екран iPhone. Вони ідеально підходять для всіх моделей починаючи з iPhone 13. У комплекті зі склом йдуть рамка-шаблон для точної установки та серветки для чищення екрану.

5. Захисне скло для iPhone від бренду Nillkin

Скло від Nillkin - це тонкі та надійні аксесуари, що ідеально підходять для iPhone починаючи з моделі 12. Вони забезпечують повний захист екрана, не заважаючи при цьому відтворенню звуків. У комплекті зі склом йдуть необхідні аксесуари для встановлення та підтримання чистоти екрану.

При виборі захисного скла для вашого iPhone з AliExpress, враховуйте такі рекомендації:

Перевірте сумісність: Переконайтеся, що вибране скло сумісне з моделлю iPhone. Деякі скла можуть бути доступні лише для певних версій смартфонів.

Зважайте на особливості доставки: При замовленні на AliExpress враховуйте можливі терміни доставки, особливо якщо вам потрібно скло терміново.

Зверніть увагу на відгуки: Перед покупкою ознайомтеся з відгуками інших покупців. Це допоможе вам зробити більш усвідомлений вибір та уникнути неякісних товарів.

Перевірте комплектацію: Переконайтеся, що в комплекті йдуть всі необхідні аксесуари для встановлення та чищення екрана.

Підсумки:

Вибір захисного скла для iPhone - це важливий крок для безпеки вашого пристрою. Замовляючи скло на AliExpress, ви отримуєте доступ до широкого асортименту продукції за доступними цінами. Завдяки нашому огляду топ-5 найкращих захисних стекол для iPhone з AliExpress, ви можете зробити усвідомлений вибір та захистити свій смартфон від пошкоджень. Пам'ятайте про важливість правильного вибору захисту для вашого дорогого пристрою та заощаджуйте на ремонті, віддаючи перевагу якісним аксесуарам.

Вибравши одне з цих захисних шибок, ви можете бути впевнені в надійному захисті вашого iPhone від пошкоджень. Купуйте якісні аксесуари на AliExpress та заощаджуйте на ремонті вашого смартфона!