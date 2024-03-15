Польська Zabka вводить нову послугу - ремонт телефонів

15 марта 2024, 9:45

Кілька днів тому у мережевих магазинах Zabka став доступний ремонт телефонів.

У рамках цієї послуги покупці можуть не тільки віддати свій телефон на ремонт, але й орендувати запасний на час ремонту.Є 2 варіанти ремонту: Авторизований - з оригінальними запчастинами та збереженням гарантії;-Неавторизований - який буде дешевшим завдяки аналогам запчастин.Послуга включає в себе: ремонт розбитого скла, екрану, камери, динаміків, портів (наприклад, USB), а також усунення наслідків затоплення телефону.