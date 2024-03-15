Польська Zabka вводить нову послугу - ремонт телефонів

Кілька днів тому у мережевих магазинах Zabka став доступний ремонт телефонів.
У рамках цієї послуги покупці можуть не тільки віддати свій телефон на ремонт, але й орендувати запасний на час ремонту.
Є 2 варіанти ремонту: Авторизований - з оригінальними запчастинами та збереженням гарантії;
-Неавторизований - який буде дешевшим завдяки аналогам запчастин.
Послуга включає в себе: ремонт розбитого скла, екрану, камери, динаміків, портів (наприклад, USB), а також усунення наслідків затоплення телефону.