Попит на електроніку зріс на третину, а українці шукають смартфони і ноутбуки

8 сентября 2022, 11:15

Наприкінці літа покупці стали частіше шукати девайси для навчання та роботи, а найбільше витрачали на мультимедіа та ігри.

Загалом же ціни на техніку зросли від 20% у порівнянні з минулим роком. Більше про ситуацію на онлайн-ринку електроніки — в свіжій аналітиці OLX.



Цьогоріч українці стали частіше шукати техніку онлайн. У порівнянні з серпнем 2021 року кількість пошуків на олх у категорії “Електроніка” зросла на 30%. Найбільше користувачі цікавилися телефонами та аксесуарами, технікою для дому та комп’ютерами.



З-поміж телефонів, як і в минулі роки, найбільше пошуків припало на “яблучні” смартфони (понад 1,25 млн запитів), також в десятку найпопулярніших товарів увійшли китайські бренди телефонів. З побутової техніки українців найбільше цікавлять холодильники (264 тис. пошуків), морозильні камери (82 тис. пошуків) та мікрохвильові печі. Лідерами пошуку серед комп’ютерної техніки стали відеокарти (76 тис. пошуків), монітори (68 тис. пошуків) та комп’ютери (66 тис. пошуків).



Дані OLXУ серпні 2022 року українців стали більше цікавити девайси для навчання та роботи. Імовірно це пов’язано з тим, що багато навчальних закладів та підприємств перейшли в онлайн-формат. Так, найпопулярнішою технікою минулого місяця стали ноутбуки, витіснивши холодильник — лідера пошуків минулого року — на третє місце за кількістю запитів. Загалом попит на лептопи зріс на 78%. Крім того, зв’язок набув для українців ще більшого значення: пошуковий запит «iPhone» за останній рік вводили більш ніж вдвічі частіше — аж на 114%.Що стосується цін на найпопулярніші товари, то, наприклад, середня вартість ноутбука в серпні становила 12 640 грн, що на 45% дорожче, ніж торік. Холодильники здорожчали в середньому на 54% — до 6 450 грн, телевізори — на 56% та коштували 3 640 грн. А от середня вартість мобільних телефонів — навпаки — знизилася на 22% та склала 7 400 грн.При цьому в порівнянні з минулим роком найбільше українці готові витрачати на мультимедіа та ігри. Так, за даними OLX Доставка, найвищий середній чек покупки у серпні був серед таких товарів:1. Інша ТВ та відеотехніка — 7 430 грн;2. Монітори — 5 530 грн;3. Графічні планшети — 4 610 грн;4. Ігри для ПК — 4 600 грн;5. Екшн-камери — 4 490 грн.Загалом минулого місяця українці в 2,5 раза частіше замовляли електроніку. Якщо в серпні 2021 року кількість замовлень з OLX Доставка склала майже 104 тис. угод, то в серпні цього року цей показник збільшився до понад 274 тис. замовлень.