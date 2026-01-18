У Києві презентували захищені смартфони RugOne

18 января 2026, 21:28

15 січня у Києві відбулася перша в Україні презентація бренду RugOne, що працює у сегменті захищених мобільних пристроїв — категорії, яка в останні роки трансформується з нішевого рішення для ентузіастів у повноцінний інструмент для професійного використання.

Українському ринку були представлені дві флагманські моделі лінійки — Xever 7 та Xever 7 Pro.



Презентація пройшла у форматі практичної демонстрації. У присутності гостей та технологічних інфлюенсерів смартфони RugOne пройшли публічні випробування — перевірку ударостійкості корпусу, герметичності та роботи під водою. Формат події підкреслив ключову ідею бренду: міцність і функціональність, що підтверджені практикою.

Ексклюзивним дистриб’ютором RugOne в Україні виступає Robotics Distribution, що входить до ТОП-10 ІТ-дистриб’юторів України та є частиною групи компаній DroneUA. Офіційний дебют бренду на міжнародному рівні відбувся восени 2025 року під час технологічної виставки IFA у Берліні двома захищеними смартфонами — Xever 7 та Xever 7 Pro.



“RugOne це інноваційна розробка, створена спеціально для outdoor-зв’язку та користувачів, які щодня вирушають у нову пригоду. Xever 7 та Xever 7 Pro — не просто смартфони, це повноцінна частина спорядження для мандрівників, альпіністів, рибалок та усіх, хто відкриває цей світ”, — зазначив бренд-менеджер RugOne Ukraine Сергій Сілін під час презентації у Києві.



Презентація відбулася за підтримки багаторічного партнера Robotics Distribution — мережі магазинів Citrus.



“Ми постійно вдосконалюємо свої вміння та розширюємо знання покупців в сегменті гаджетів та технологій. Дякую за можливість першими протестувати смартфони RugOne. Для нас важливо побачити і продемонструвати усі переваги рішень клієнтам”, — відзначив категорійний менеджер комерційного відділу мережі Citrus Олександр Кислий.

Подія зібрала поціновувачів сучасних технологій та інфлюенсерів, які стали свідками відкриття нового напрямку в сегменті захищених смартфонів. Xever 7 та Xever 7 Pro продемонстрували на практиці ту саму міць у кожній деталі, якою можна розколоти навіть волоських горіх, та стійкість до води.



З інженерної точки зору смартфони RugOne належать до класу професійних захищених мобільних пристроїв. Корпус виконаний із комбінації ударостійкого полімеру та металевих елементів, що дозволяє зберігати структурну жорсткість без надмірного збільшення маси. Вага пристроїв — 325 г, що є збалансованим показником для цього сегмента та дозволяє використовувати смартфон протягом тривалого часу без втрати ергономіки. Захисне скло, яким комплектується смартфон абсолютно стійке до подряпин.



Пристрої сертифіковані за стандартами IP68 та IP69K, а також відповідають військовому стандарту MIL-STD-810H. Це означає стійкість не лише до занурення у воду на глибину до 2 метрів протягом 30 хвилин, а й до вібрацій, перепадів температур і механічних навантажень, характерних для промислових і польових умов.



Функціональність Xever 7 та Xever 7 Pro виходить за межі звичних користувацьких сценаріїв. У пристроях реалізовані камери з розширеними алгоритмами стабілізації, а у версії Pro — тепловізійні можливості, які суттєво розширюють спектр практичного застосування: від нічних спостережень і технічної діагностики до пошуково-рятувальних і інженерних задач.

“Міцність — це тренд наступних років. При цьому захисні технології не поступаються інноваціям. У смартфонів RugOne ми бачимо преміальну камеру зі стабілізаційними функціями та тепловізійними можливостям, що буквально дозволяють бачити вночі. Інструменти штучного інтелекту, які стають щоденними помічниками від побутових користувачів до спеціалістів у сферах будівництва, геодезії тощо”, — додав Сергій Сілін.Учасники презентації першими серед українців протестувати смартфони RugOne та отримали унікальні промокоди зі знижкою на придбання смартфонів лінійки Xever 7. Серед тих гостей команда RugOne провела розіграш смартфона Xever 7 Pro.