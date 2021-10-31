Як правильно купити чи орендувати vps сервер

31 октября 2021, 13:30

VPS – це скорочення від Virtual Private Server. VPS сервер – одна з найпопулярніших послуг хостингу, яку ви можете вибрати для свого сайту. Він використовує технологію віртуалізації, щоб надати вам виділені (приватні) ресурси на сервері з кількома користувачами.



Це безпечніше і стабільніше рішення, ніж віртуальний хостинг, де у вас немає виділеного місця на сервері. Однак це менше за розміром і дешевше, ніж оренда всього сервера.



VPS сервер зазвичай вибирають власники веб-сайтів, у яких трафік середнього рівня перевищує межі планів загального хостингу, але не потрібні ресурси виділеного сервера.



Рішення VPS зазвичай пропонують кілька планів хостингу. Наприклад, Deltahost.ua пропонує 22 плани VPS сервера як на Windows, так і Linux, які підходять для різних бізнес-потреб та дозволяють легко масштабувати ваш сайт, коли вам потрібно більше ресурсів. То ж можна вибрати й віртуальний сервер в Україні.

Технологія віртуалізації



Використовуючи технологію віртуалізації, ваш хостинг-провайдер встановлює віртуальний рівень поверх операційної системи сервера. Цей рівень ділить сервер на розділи і дозволяє кожному користувачеві встановити свою власну ОС та програмне забезпечення.



Таким чином, VPS сервер є одночасно віртуальним та приватним, тому що у вас є повний контроль. Він відокремлений від інших користувачів сервера лише на рівні ОС. Фактично, технологія VPS аналогічна до створення розділів на вашому власному комп'ютері, коли ви хочете запустити більше однієї ОС (наприклад, Windows і Linux) без перезавантаження.



Запуск VPS дозволяє налаштувати свій веб-сайт у безпечному контейнері з гарантованими ресурсами (пам'яттю, дисковим простором, ядрами ЦП тощо), якими ви не повинні ділитися з іншими користувачами. З VPS-хостингом у вас є такий самий доступ на кореневому рівні, якби у вас був виділений сервер, але за набагато нижчою ціною.



Оренда / купівля vps сервера



Для успішного ведення сайтів ви можете орендувати віртуальний сервер в Україні, звернувшись до фахівців Deltahost. Тут запропоновані VDS і VPS, які забезпечують безперебійну роботу ресурсу. Вони є віртуальними серверами, розміщеними на ноді (кореневому сервері).



Їхні переваги полягають у повній віртуалізації та наявності власного ядра. Вони мають підвищений рівень захисту та гнучкість налаштування.



Передбачено відкриття root-доступу, налаштування програм і внесення змін до файлів. Ви проводитимете будь-які маніпуляції, які вважатимете за потрібні.



Ви можете замовити віддалений VPS сервер для вирішення поставлених завдань прямо зараз.



Плюси та мінуси VPS сервера



VPS-хостинг може стати вам ідеальним рішенням, якщо ця послуга вам дійсно потрібна. Нижче ви можете прочитати про плюси та мінуси віртуального приватного сервера.



Плюси:

Це швидше та надійніше, ніж сервер віртуального хостингу.

Оскільки ресурси сервера, такі як пам'ять або обчислювальна потужність, гарантовані, коливань доступних ресурсів відсутні.

Проблеми та скачки трафіку інших користувачів сервера не впливають на ваш сайт.

Ви отримуєте суперкористувацький (root) доступ до вашого сервера.

Ви матимете найкращу конфіденційність, оскільки ваші файли та бази даних заблоковані від інших користувачів сервера.

Це проста у масштабуванні послуга. У міру зростання вашого сайту ви можете легко оновлювати ресурси свого сервера (ОЗП, ЦП, дисковий простір, пропускну здатність тощо).

Мінуси- Це дорожче за віртуальний хостинг.- Для керування сервером потрібні додаткові технічні знання.- Неправильно настроєні сервери можуть призвести до вразливості безпеки.