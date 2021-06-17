Какая разница между VDS и VPS и что это такое

17 июня 2021, 10:15

Многие хостинговые компании предлагают услуги аренды VPS и VDS серверов. Конечному потребителю не всегда понятно, есть ли между этими названиями разница и, если есть, то в чем она. Рассказываем о том, чем они друг на друга похожи, а чем отличаются.

Что такое VDS и VPS

Аренда VPS является одной из самых популярных услуг виртуального хостинга, суть которой заключается в предоставлении пользователю доступа к виртуальному серверу с root-правами. На одной физической машине может быть размещено несколько виртуальных серверов, каждый из которых будет иметь собственную конфигурацию. Особо отметим, что ресурсы, которые приобретает пользователь, доступны только ему и не зависят от нагрузки, создаваемой другими пользователями. В этом состоит главное отличие VPS от обычного shared-хостинга.

Как это работает

По своим возможностям виртуальный выделенный сервер во многом напоминает физический сервер. Пользователь, наделенный root-доступом, может:

- Создавать и размещать неограниченное число сайтов, доменов и поддоменов.

- Создавать неограниченное число баз данных, и-мейл адресов.

- Добавлять новых пользователей.

- Открывать доступ по ftp и ssh.

- Устанавливать различные приложения.

- И многое другое.

Для организации работы VPS и VDS серверов используются разные технологии, поэтому возможности таких серверов отличаются друг от друга.

В чем разница между VPS и VDS

Для наглядности мы подготовили таблицу, в которой можно узнать об основных различиях между Virtual Private Server и Virtual Dedicated Server.

Как видно из таблицы, для большинства пользователей более чем достаточно возможностей, доступных владельцем VPS серверов. Для тех, кому нужен максимальный контроль над системой – лучше выбрать VDS сервер.

Плюсы и минусы VPS и VDS

Если сравнивать VPS с виртуальным хостингом, то можно отметить следующие плюсы :

+ Полный контроль над сервером.

Пользователь получает root-права или права администратора (в зависимости от установленной ОС).

+ Отсутствие ограничений.

Вы можете создать столько доменов, сайтов, почтовых адресов и т. д., сколько вам необходимо.

+ Стабильность работы.

Ваш сервер частично или полностью изолирован от соседей и независим от них.

+ Гарантия доступности ресурсов.

Утром, днем, вечером – ваши ресурсы остаются вашими, и вам не приходится их ни с кем делить.

И, разумеется, минусы :

- Цена.

В зависимости от конфигурации – цена в 1,5 и более раз выше, чем у shared-хостинга.

- Знания.

Для администрирования виртуального сервера потребуются отнюдь не виртуальные знания.

Теперь сравним VPS с выделенным сервером (DS). Начнем с плюсов:

+Цена.

В 99 случаях из 100 – арендовать виртуальный сервер будет значительно выгоднее, чем сервер выделенный.

+ Масштабируемость.

Если потребуется – всегда можно быстро докупить необходимые ресурсы.

Минусы:

Как таковых минусов в VPS по сравнению с Dedicated Server – нет. Однако в некоторых случаях бывает целесообразнее арендовать выделенный сервер, поскольку в этом случае цена за ядро процессора или гигабайт памяти получается ниже, чем при аренде сервера виртуального.

Что выбрать?

Если shared-хостинг уже не в состоянии обеспечить стабильную работу вашего проекта – стоит задуматься о переходе на VPS и VDS сервера. Чаще всего они полностью закрывают все потребности средних и крупных сайтов. Ну а если даже их ресурсов будет недостаточно, советуем рассмотреть возможность приобретения выделенного или облачного сервера.

