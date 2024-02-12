Какая связь между арендой сервера и рынком облачных технологий?

12 февраля 2024, 15:55

— Сегодня у нас в гостях технический директор компании SIDATA, Сергей Василенко и сегодня мы поговорим об аренде серверов и облачных технологиях.

— Приветствую вас!

— Расскажите, как вы попали в бизнес, и почему решили заниматься именно предоставлением аренды серверов?

— Наша компания SIDATA занимается предоставлением аренды (Dedicated) выделенных и виртуальных серверов (VPS/VDS) для малого и среднего бизнеса. Что касается моего входа в бизнес, то я всегда был увлечен IT-технологиями. Интерес и желание предоставить качественные услуги в области хостинга и серверных решений привели меня к созданию SIDATA.

— Как вы оцениваете рынок облачных технологий в Украине и каким образом SIDATA развивается в этой области?

— Рынок облачных технологий в Украине активно развивается, и мы видим рост интереса со стороны бизнеса к облачным решениям. SIDATA постоянно совершенствует свои услуги, предоставляя клиентам надежные и высокопроизводительные облачные серверы. Мы активно внедряем новые технологии, чтобы соответствовать потребностям наших клиентов.

— Расскажите о вашей компании, ее истории и специфике деятельности.

— История SIDATA началась с осознания проблемы универсализации сервисов в сфере IT. Мы решили запустить стартап SIDATA, предоставляя комплексные решения в области хостинга и серверов. С течением времени мы стали компанией-интегратором CRM-систем и систем автоматизации.

— Сколько сотрудников у вас в компании, и как вы подходите к формированию команды?

— В настоящее время в компании SIDATA работает 12 человек. Мы ценим не количество, а качество сотрудников. Наши команды составляют высококвалифицированные специалисты, готовые предоставить клиентам лучшие услуги в области серверных решений.

— Какие отрасли бизнеса являются вашими клиентами, и почему они выбирают SIDATA?

— Мы работаем с компаниями любого размера и сферы деятельности. Наши клиенты – это предприятия, стремящиеся автоматизировать свою деятельность. Мы предоставляем высококвалифицированные и компетентные решения, что делает нас предпочтительными для компаний различных отраслей.

— Когда SIDATA начала предлагать своим клиентам облачные сервисы, и какова была реакция клиентов на этот шаг?

— Мы начали предлагать облачные сервисы относительно недавно. Сотрудничество с компанией Tucha позволило нам предложить клиентам надежные хостинговые решения с мощными ресурсами. Большинство клиентов положительно воспринимают наше партнерство, так как видят в нем возможность масштабировать ресурсы под свои нужды.

— Каковы основные выгоды облаков, которые вы и ваши клиенты цените больше всего?

— Мы ценим гибкость и высокую производительность облачных решений. Облачные технологии позволяют нам быстро развертывать и масштабировать ресурсы для каждого проекта. Кроме того, возможность гибко изменять конфигурацию облака в процессе развития проекта придает уверенность в его успешной реализации.

— Что бы вы посоветовали или пожелали тем, кто только думает об облачных сервисах?

— Я уверен, что облачные технологии – будущее. Не бойтесь использовать их из-за предполагаемых проблем безопасности. Облако предоставляет гибкие и надежные решения, которые могут существенно улучшить работу вашего бизнеса.

— Расскажите, Сергей, о том, какие преимущества получают клиенты вашей компании от аренды серверов в ваших дата-центрах?

— Конечно, рад буду поделиться. Клиенты SIDATA имеют возможность наслаждаться максимальной производительностью серверов, которые размещены в наших современных дата-центрах. Мы гордимся тем, что наши дата-центры находятся в Германии, Финляндии, Франции, Нидерландах и США, что обеспечивает высокую степень надежности и доступности наших услуг.

— Можете подробнее рассказать о технических характеристиках ваших серверов?

— Конечно. Наши сервера представляют собой сбалансированные системы, собранные на самом новом оборудовании. Процессорные системы базируются на чипах Intel Xeon и AMD Ryzen, обеспечивая высокую частоту до ~ 4.9 GHz. Это гарантирует максимальную производительность и отзывчивость серверов для наших клиентов.

— А что насчет программного обеспечения? Какие возможности предоставляет SIDATA в этом вопросе?

— Все наши сервера поставляются с предустановленной операционной системой по выбору клиента. Мы предоставляем гибкость в выборе ОС. На данный момент это ОС на основе Linux и Windows Server. Кроме того, есть возможность заказать дополнительное программное обеспечение, необходимое для конкретных потребностей бизнеса. Этот процесс легко организовать, обратившись в службу поддержки или отдел продаж SIDATA.

— Очень важно обеспечивать защиту данных, особенно в условиях современных угроз. Как SIDATA обеспечивает безопасность своих серверов?

— Безопасность – наш приоритет. Все сервера SIDATA оборудованы защитой от DDoS атак, что обеспечивает стабильную и безопасную работу для наших клиентов. Кроме того, мы готовы предоставить дополнительные уровни защиты, индивидуально обсуждая требования и потребности клиентов.

— Важные аспекты, безусловно. А как клиенты реагируют на эти преимущества и технические характеристики?

— Мы получаем положительные отзывы от клиентов. Они оценивают максимальную производительность серверов, гибкость в выборе программного обеспечения и, конечно, высокий уровень безопасности. Все это важные аспекты для успешной работы бизнеса в современном цифровом мире.

— Благодарим за подробности, Сергей. Это действительно важная информация для наших слушателей. Какие планы у SIDATA на будущее в контексте предоставления услуг аренды серверов?

— Мы продолжаем активно развиваться, внедрять новые технологии и совершенствовать наши услуги. В планах улучшение технических характеристик серверов, расширение географии наших дата-центров и, конечно, предоставление еще более высокого уровня безопасности для наших клиентов.

— Звучит как захватывающие перспективы! Спасибо за интервью, Сергей. Благодарим за ваше время и интересную информацию о преимуществах, которые получают клиенты SIDATA от аренды серверов. Успехов вам и вашей команде!

— Большое спасибо за приглашение.