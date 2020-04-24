Аренда VPS сервера в Европе

24 апреля 2020, 14:10

Популярный провайдер облачной IT-инфраструктуры Serverspace предлагает услуги аренды VPS серверов в крупнейшем европейском центре обработки данных, расположенном в Амстердаме (Нидерланды). Узнать детальней о сервисе, условиях использования и тарифных планах можно на официальном сайте компании serverspace.ru.

Онлайн-ресурсы клиентов располагаются в современном дата-центре Equinix AM2, характеризующимся высоким уровнем безопасности и надежности. Новый ЦОД обладает вычислительной платформой, функционирующей на оборудовании Dell, Cisco, Juniper Networks, а также оптимизированной под работу быстрых твердотельных SSD дисков системой хранения данных NetApp AFF.

Бесперебойная работоспособность обеспечивается регулярным резервным копированием, наличием энергонезависимой (NVRAM), а также оперативной памяти DDR4 ECC LR-DIMM с частотой 2.9 ГГц и слаженной работой 2-х 18-ядерных процессоров Intel Xeon Gold. Все это в совокупности позволяет существенно увеличить производительность и мощность облачных виртуальных серверов, которые в свою очередь объединены в единый отказоустойчивый кластер. Это гарантирует их высокую доступность (SLA 99,9%) и автоматический перезапуск на другом хосте даже при выходе одного сервера из строя.

Преимущества компании Serverspace

Выгодные тарифы аренды vps в Нидерландах, работающих на гиперконвергентной платформе vStack. Среди плюсов последней стоит отметить отсутствие избыточности в открытом исходном коде, двухуровневый механизм кэширования ARC, наличие гипервизора bhyve. Поскольку комиссий за пользование платформой нет, стоимость аренды серверов снижена в 2 раза.

Возможность выбора любой из самых актуальных операционных систем: CentOS, Debian, Ubuntu и прочих. Дистрибутив устанавливается автоматически всего за несколько минут. Доступны готовые, а также индивидуальные конфигурации на базе enterprise-решений VMware.

Отсутствие оверселлинга. Клиент гарантированно получает 100% объем заявленных ресурсов и вычислительных мощностей.

Отличная производительность благодаря высокоскоростной дисковой системе до 30 000 IOPS.

Выделение IPv4-адреса, а также стабильного интернет-канала с пропускной способностью в 100 Мбит/с.

Профессиональная техническая поддержка, доступная 24 часа в сутки, которая может оказать помощь при переезде.

Аренда сервера в Европе от Serverspace гарантирует сохранность ценной информации, конфиденциальность персональных данных и отсутствие уязвимостей для бизнеса в любой неблагоприятной ситуации.