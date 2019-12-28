Какие бывают виртуальные серверы

28 декабря 2019, 15:53

Предприятия и организации могут арендовать для своей IT-инфраструктуры физические и виртуальные серверы.

Физические серверы предоставляются в аренду с заданными техническими характеристиками, определенным количеством процессоров высокой производительности, объемом оперативной памяти и жестких дисков, которые и обеспечивают нужные вычислительные возможности. Полноценный доступ к ним предоставляется удаленно, через Интернет. Оплата услуг аренды физических серверов осуществляется с учетом их технических характеристик и конфигурации, развернутых операционных систем и приложений, а также уровней SLA и стандартов дата-центра, также предоставляем облачный хостинг VPS.

Благодаря развитию технологий виртуализации на одном физическом сервере можно развернуть несколько виртуальных серверов, при этом ресурсы физического сервера могут динамически перераспределяться между виртуальными машинами. Одним виртуальным машинам может предоставляться больше ресурсов, чем другим. В процессе работы разные виртуальные машины могут быть нагружены и в большей, и в меньшей степени. Динамическое перераспределение ресурсов физического сервера оказывается удобным для простых web-приложений и сайтов. Оплата виртуальных серверов осуществляется заранее, при этом провайдер услуги следит за тем, чтобы лимиты вычислительных ресурсов не превышались.

Виртуальные выделенные серверы (Virtual Private Server, VPS) развертываются на физических серверах. Они гарантировано предоставляют своим владельцам определенные договором время работы процессоров заданной производительности, количество оперативной и постоянной памяти. Сколько бы вычислительных ресурсов не использовалось соседними виртуальными машинами, приложения владельца виртуального выделенного сервера будут использовать их оговоренное количество. Жесткое распределение ресурсов необходимо для стабильной работы важных корпоративных приложений. Такие решения используются, например, для хранения архивов, конфиденциальных данных или резервного копирования. Оплата услуги предоставления VPS осуществляется заранее, стоимость определяется на основе объемов гарантированных вычислительных ресурсов.

Облачные виртуальные выделенные серверы развертываются на территориально распределенных кластерах серверов. Это позволяет предоставлять пользователям нужные им объемы вычислительных ресурсов по мере необходимости. Такая архитектура решения увеличивает отказоустойчивость и безопасность, а также предоставляет хорошие инструменты для балансирования нагрузок. Облачные виртуальные выделенные серверы обеспечивают уникальные масштабируемость и гибкость. Увеличить или уменьшить объемы вычислительных ресурсов для данного облачного VPS можно в течение нескольких минут. Такие решения удобно использовать в случаях, когда нагрузка на серверы неравномерна. Стоимость аренды облачных VPS рассчитывается на основе использованных вычислительных ресурсов.