Как дорого стоит арендовать виртуальный сервер

12 сентября 2022, 9:35

VDS, или виртуальный сервер, означает получение более одного компьютера путем совместного использования аппаратных функций физического сервера. Его зачастую предпочитают многие разработчики, компании или отдельные пользователи.

Виртуальный сервер создается путем распространения аппаратных функций очень мощного физического компьютера на созданные виртуальные компьютеры. Хост-компьютер должен быть очень мощным с точки зрения аппаратного обеспечения.

Получается VDS, то есть Виртуальный Выделенный Сервер, созданный методом виртуализации. Эти компьютеры могут удовлетворить самые разные потребности в зависимости от их предполагаемого использования.

У каждого виртуального сервера есть частные IP-адреса. Эти IP-адреса могут быть изменены по запросу пользователя.

Аренда виртуального сервера

Чтобы арендовать виртуальный сервер, то есть заказать VDS хостинг, необходимо сначала определить цель использования. Виртуальный сервер используется в следующих случаях:

Веб хостинг

Резервное копирование

Запуск программного обеспечения

Возможность играть в простые игры

Запуск игрового бота

Запуск игрового сервера

Видеостриминг

Загрузки файлов

Для вышеуказанных целей можно приобрести виртуальный сервер, то есть услугу VDS. Так зачем арендовать виртуальный сервер для этих целей? Он намного доступнее обычного компьютера по стоимости. Его аппаратные возможности довольно высоки. Скорость загрузки и выгрузки также находятся на высоте. В конце концов, это безопасно и быстро.

Арендовать виртуальный сервер достаточно просто. При желании вы можете выбрать один из полностью оптимизированных виртуальных серверов, который лучше всего подходит для ваших целей, на сайте ovh.com и начать его использовать.

Как использовать виртуальный сервер?

Виртуальный сервер имеет этапы настройки и использования, которые различаются в зависимости от цели использования. Например, если вы хотите использовать свой VDS-сервер в качестве хостинга и разместить свой сайт, вам следует установить на свой сервер панель управления. Если вы хотите использовать свой виртуальный сервер так же, как ваш собственный компьютер, вы можете установить любую операционную систему Windows или Linux.

Сколько стоит виртуальный сервер в месяц?

Хотя это очень мощные компьютеры и высокоскоростной интернет, их ежемесячная стоимость вполне доступна. Существует ценовой диапазон, который варьируется в зависимости от аппаратных характеристик виртуального сервера. Есть виртуальные серверы, подходящие для любого бюджета от 20$ до 1000$. На стоимость аренды виртуального сервера влияют используемые процессоры, оперативная память и установленные операционные системы. Также надо обратить внимание на скорость порта виртуальных серверов, которая измеряется в гигабитах в секунду. Это обеспечивает очень быстрый доступ в Интернет.

Если вы собираетесь арендовать виртуальный сервер, тогда можно обратиться в компанию "Дельтахост", где вы сможете найти для себя подходящий по цене и характеристикам сервер. Компания предлагает аренду виртуального сервера в Украине, США и Нидеарландах по выгодной цене.

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