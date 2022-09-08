Нове покоління моніторів ThinkVision, Legion Y32p-30 та ThinkCentre від Lenovo

8 сентября 2022, 13:15

Lenovo анонсувала лінійку настільних ПК і моніторів, розроблених для потреб суспільства, взаємодія у якому стає все більш гібридною.

Компанія Lenovo продовжує реалізацію свого бачення та створення “розумних” технологій для кожного та представляє сучасний ігровий монітор Lenovo Legion Y32p-30, нове покоління комерційних моніторів ThinkVision T32p, T34w, T24i, T32h і S25e, а також перший настільний комп’ютер Lenovo з Google Chrome Enterprise – ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise. Кожен з нових пристроїв підходить для користування як в офісі, так і віддалено.

У лютому цього року дані Gallup1 показали, що майже 42% американців мали змішаний формат роботи, тоді як 39% працювали повністю вдома. Враховуючи, що поряд з оцінкою Gartner2, 31% усіх працівників у всьому світі будуть продовжувати працювати у тій чи іншій формі віддалено у 2022 році, стає зрозуміло, що віддалена робота більше не вважається винятком, а все більше приймається як правило. Оскільки люди продовжують проводити більше часу перед екранами, виникає потреба у високоякісних продуктах, які розраховані не тільки під базові потреби. В останньому портфоліо Lenovo робить акцент на функціях, які дбають про здоров’я користувача та забезпечують його продуктивність та ефективність.



Для віддаленого працівника вдень та геймера вночі – новий ігровий монітор Lenovo Legion Y32p-30. Цей потужний монітор з 31,5-дюймовим UHD-дисплеєм з частотою оновлення 144 Гц і часом відгуку 0,2 мс3 створений для надзвичайно чіткого зображення без розмиття, відтворюючи кожен кадр майже миттєво, щоб користувачі могли не відставати від подій.

Геймери, графічні дизайнери та творці контенту можуть насолоджуватись зображенням з розширенням 4K та насиченими кольорами з майже безрамковою панеллю. Коли день змінюється на ніч і навпаки – датчик автоматичної навколишньої яскравості налаштує екран для оптимізації зображення, а завдяки сертифікації Eyesafe 2.0 очі користувачів мають захист від випромінення синього світла.Додатково до захоплюючих вражень монітор можна налаштувати на роботу смарт RGB-підсвічування з-під передньої панелі, яке динамічно пульсує кольорами відповідно до дій на екрані в режимі реального часу, створюючи справжню ігрову атмосферу вдома.Кілька портів, включаючи підключення HDMI та док-станцію USB-C, дозволяють користувачам легко підключатися, заряджати4 та передавати дані між ноутбуками, мобільними пристроями та ігровими консолями. Користувач може переходити з одного пристрою на інший натискаючи перемикач KVM, а функції «Картинка в картинці» і «Картинка за картинкою» забезпечують розміщення вмісту із різних пристроїв поруч, щоб користувачі могли виконувати більше завдань.

За допомогою додаткового програмного забезпечення Lenovo, яке можна завантажити, досвід роботи з ПК може бути ще більше персоналізованим. Зокрема Lenovo Artery дозволяє користувачам налаштовувати параметри дисплея для більшої оптимізації, а Lenovo Legion Arena об’єднує всі ігри користувача на різних платформах у центральну бібліотеку для швидкого та легкого запуску.

Поява наступного покоління візуальних засобів – монітори ThinkVision (T32p-30, T34w-30, S25e-30, T24i-30 і T32h-30)

На додаток до широкої колекції дисплеїв Lenovo представила низку моніторів наступного покоління в рамках портфоліо ThinkVision S- та T-серії: монітори ThinkVision T32p-30, T34w-30, S25e-30, T24i-30 та T32h-30. Ці монітори створені для підтримки інтелектуальних технологій у різних галузях промисловості завдяки функціям, що створені для максимального підвищення продуктивності та комфорту. Пристрої відповідають сучасним робочим вимогам, пропонуючи користувачам низку варіантів на вибір, відповідно до їхніх конкретних потреб.

Новий ThinkVision T32p-30 – це великий 31,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 4K UHD (3840x2160 пікселів) і IPS-матрицею для оптимізованого перегляду під будь-яким кутом. Забезпечуючи неймовірно чітку якість зображення, 99% охоплення колірного простору sRGB, високим коефіцієнтом контрастності та яскравістю 350 ніт дозволяють користувачеві отримувати чіткість зображення, що необхідна для роботи з великою кількістю даних. Це спрощує перегляд великих електронних таблиць, інформаційних панелей із завантаженими зображеннями та робить редагування контенту легшим. Завдяки дизайну без рамок із трьох сторін, новий широкий плоский монітор дозволяє легко перемикатися між декількома документами та забезпечує плавний, більш продуктивний перегляд при роботі з кількома екранами. Для тих, хто бажає бачити ще більше — ThinkVision T34w-30 — 34-дюймовий вигнутий дисплей з розширенням WQHD (3840x2160 пікселів), співвідношенням сторін 21:9 і викривленням 1500R забезпечує панорамне охоплення із постійною фокусною відстанню по всьому екрану.

Ці монітори наступного покоління мають велику кількість функцій, що підвищують продуктивність. Для забезпечення ефективності обидва монітори отримали єдиний кабель USB Type-C, який служить швидким зарядним пристроєм, а також звільняє інші порти HDMI, DP і Ethernet для аксесуарів та інтерфейсів. Крім того, спеціальний порт USB Type-A у верхній частині монітора підтримує модульний стек ThinkVision VoIP, який був анонсований у січні 2022 року та дозволяє підключати вебкамеру та/або звукову панель без кабелю5 для безперебійної роботи з вебконференціями вдома чи в офісі. Щоб зменшити безлад і зберегти робочий стіл чистішим, обидва монітори оснащені тримачем для телефону або планшета з відкритим слотом, порожнистим валом для чистої організації кабелів і сумісним кріпленням VESA з функцією швидкого зняття.

Орієнтований на користувачів малого та середнього бізнесу монітор ThinkVision S25e-30 поєднує в собі продуктивність, комфорт і цінність у більшому6 24,5-дюймовому FHD-дисплеї з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів, 99% охоплення колірного простору sRGB і частотою оновлення 75 Гц для плавного перегляду. Конструкція з трьох сторін, майже без рамок, кілька варіантів підключення через VGA, HDMI 1,4 і 3,5-мм аудіовихід дозволяють ThinkVision S25e-30 швидко підключатися до зовнішніх пристроїв, включаючи кілька екранів для підвищення продуктивності.

Завершують список оновлень ThinkVision T24i-30 і T32h-30, що частково містять ті ж самі оновлення дизайну, що й інші новинки. Монітор ThinkVision T24i-30 наступного покоління — це 23,8-дюймовий дисплей FHD з IPS матрицею для якісного перегляду, який підтримує безліч підключених пристроїв і аксесуарів, включаючи порти VGA, HDMI, DP і USB-концентратор з чотирма портами. ThinkVision T32h-30 — це 31,5-дюймовий QHD-дисплей чудово підходить для повсякденної роботи, оснащений портом Ethernet RJ45 для кращої безпеки мережі та док-станцією для монітора USB-C, що забезпечує ефективне підключення за допомогою одного кабелю.



Від безпеки очей та ергономіки до використання відповідального пакування – нещодавні оновлення цих моніторів підкреслюють увагу Lenovo до цілеспрямованого дизайну як для людей, так і для планети. Кожен пристрій виготовлений із 85% переробленого пластику (post-consumer recycled content, PCC), з якого створені основна, задня, нижня панель та підставка. До того ж упаковка7 , в якій доставляються пристрої, розроблена з метою захисту навколишнього середовища. Вбудована технологія низького рівня синього світла допомагає запобігти втомі очей, зменшуючи шкідливе випромінювання не жертвуючи насиченістю картинки.

Оновлення цього покоління моніторів, що створене за відгуками клієнтів — це кнопка навігації джойстика, яка розташована в нижній частині задньої панелі монітора та дозволяє користувачам легко налаштовувати параметри дисплея за допомогою однієї кнопки. Кожен монітор оснащений підставками, які легко нахиляються вперед і назад, щоб користувачі могли обрати ідеальний для себе кут огляду. Крім цього нові монітори ThinkVision T-серії та Lenovo Legion Y32p-30 оснащені вдосконаленими ергономічними підставками, за допомогою яких екран обертається в сторону та регулюється висота8 вгору та вниз, пропонуючи користувачам гнучкість налаштування та забезпечуючи комфортну роботу.

Компанії можуть придбати технічну підтримку Lenovo Premier Support9 для моніторів ThinkVision – рішення просунутого рівня для апаратної та програмної допомоги, призначене для віддаленого задоволення потреб бізнес-клієнтів Lenovo.



Розроблений для сучасного бізнесу ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise розширює портфоліо настільних комп’ютерів Lenovo ThinkCentre «Tiny», щоб забезпечити роботу Chrome на основі “хмари” у компактному, але універсальному корпусі об’ємом 1 л. Цей мініатюрний пристрій має безліч можливостей та легко монтується на задній панелі моніторів, стінах чи навіть мобільних візків для забезпечення портативності в офісі.

Завдяки потужності процесорів Intel Core i5 до 12-го покоління, операційній системі ChromeOS, інфраструктурі віртуального робочого столу (virtual desktop infrastructure, VDI) і підтримкою мультиекранності до чотирьох моніторів, ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise розроблений для високої продуктивності в офісі чи віддалено. Користувачі зможуть зробити більше за допомогою функції швидкого завантаження, швидкому підключенню Wi-Fi 6E10 і безперешкодному та продуктивному доступу до програм та відеоконференцій.

Оскільки новинка є пристроєм Chromebook Enterprise, цей настільний комп’ютер дозволяє ІТ-спеціалістам спростити заряджання, краще захищати та керувати своїм хмарним робочим місцем звідусіль – це ефективний варіант для організацій, що мають розосереджені кол-центри та команд ІТ-підтримки, які працюють віддалено без фізичного доступу до кожного користувача чи пристрою. Крім того, комп'ютер дозволяє швидко запускати та керувати новими пристроями незалежно від розташування. Організації, яким не потрібні ці корпоративні функції, можуть обрати ThinkCentre M60q Chromebox – ідентичний у всьому, за винятком програмного забезпечення Google Chromebook Enterprise Upgrade.

ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise, поєднуючи Lenovo ThinkShield і розроблений Google чіп Titan C, забезпечує покращену безпеку з додатковими функціями, такими як безпечний перегляд, ізольоване програмне середовище, шифрування даних і перевірене завантаження, щоб забезпечити спокій та захист. Крім того, звичайні оновлення програмного забезпечення та безпеки відбуваються автоматично у фоновому режимі, не заважаючи користувачам та мінімізуючи відволікання. Організації можуть додатково скоротити час простою, якщо виникнуть проблеми, додавши підтримку Lenovo Premier Support9. Окрім ремонту від несправності, ця розширена служба підтримки також може забезпечити заміну монітора на наступний робочий день11, якщо це необхідно.

Усі анонсовані продукти можна придбати як частину рішення Lenovo TruScale Device as a Service (DaaS), щоб надати співробітникам бажаний досвід роботи та необхідну підтримку за допомогою новітніх технологій, програмного забезпечення та послуг за одним контрактом. TruScale DaaS пропонує організаціям гнучкість для масштабування своїх ІТ-можливостей відповідно до потреб бізнесу, незалежно від того, де працюють співробітники.