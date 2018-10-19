Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 будет представлен 23 октября

19 октября 2018, 11:45

Китайская Xiaomi назвала дату анонса своего игрового смартфона – Black Shark 2 – 23 октября.

По слухам, грядущая новинка получит две полосы с подсветкой на боках корпуса. Логотип на задней панели также будет с подсветкой. Световые эффекты окажутся синхронизированными.

В качестве аппаратной платформы "под капотом" будет предусмотрен Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ. Емкость аккумулятора – 4000 мАч.



Диагональ дисплея – 5,99 дюйма, а его разрешение 1080х2160 точек.

Другие спецификации терминала не сообщаются. Точная дата релиза и стоимость пока также не известны.