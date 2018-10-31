Игровой смартфон с 10 ГБ оперативки Black Shark Helo – стартовали продажи

31 октября 2018, 9:45

Китайская Xiaomi анонсировала начало продаж своего нового игрового смартфона - Black Shark Helo.



Новинка получила красивую систему охлаждения и подсветку логотипа, а также боковых полос.

На данный момент новинку можно купить в Китае. Самая старшая версия с 10 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ обойдется в $602. Версия с 8 ГБ ОЗУ / 128 ГБ ПЗУ оценена в $509, а 6 ГБ ОЗУ/128 ГБ ПЗУ «влетит» покупателю в $459.Диагональ дисплея Xiaomi Black Shark Helo – 6,01 дюйма, а его разрешение Full HD+. Здесь двойная основная камера с модулями 12Мп+20Мп и 20 Мп фронтальная.Емкость аккумулятора- 4000 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «на борту» 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.Работает аппарат под управлением Android 8.1.Как скоро новинка выйдет на международный рынок, пока не сообщается.