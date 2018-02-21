Подробности о мощном смартфоне Xiaomi Black Shark

21 февраля 2018, 10:45

В базе данных AnTuTu появилась информация о смартфоне Xiaomi Black Shark, который на данный момент пока еще не был представлен официально.



Судя по всему, грядущая новинка будет относиться к высшему дивизиону. Аппарат получит чип Qualcomm Snapdragon 845, тактовая частота которого 2,8 ГГц. Графика Adreno 630. Отмечается также поддержка сотового модема Snapdragon X20 LTE.

Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ.Работать «трубка» будет под управлением Android 8.0 «из коробки».Диагональ экрана на данный момент не приводится, но вот разрешение уже известно – 1080х2160 точек. Соотношение сторон – 18:9.По слухам, этот аппарат китайского производителя будет ориентирован на конкуренцию с игровым смартфоном Razer Phone.О дате анонса Black Shark на данный момент совершенно ничего не известно, хотя и предполагается, что презентация «трубки» состоится в нынешнем году.