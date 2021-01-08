Глава Xiaomi Black Shark обещает непобедимый игровой смартфон

8 января 2021, 9:33

Исполнительный директор игрового бренда Black Shark Ло Юйчжоу (Luo Yuzhou), поддерживаемого китайской компанией Xiaomi, через социальную сеть Weibo намекнул на грядущий анонс нового флагманского смартфона.

По словам главы Black Shark, новый игровой аппарат будет «действительно непобедимым». Вдаваться в дальнейшие подробности он не стал, но некоторая информация всё же имеется в распоряжении сетевых источников.



В основу устройства ляжет новейший процессор Qualcomm Snapdragon 888. Этот чип объединяет ядро Cortex-X1, три производительных ядра Cortex-A78 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55. Есть графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G.



Смартфон будет оснащён дисплеем с высокой частотой обновления, а также сенсорным слоем с высокой скоростью отклика. Можно сделать предположение о наличии дополнительных игровых органов управления.