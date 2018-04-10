"Живое" фото игрового смартфона Xiaomi Black Shark

10 апреля 2018, 12:45

В Weibo появилась так называемая «живая» фотография смартфона Xiaomi Black Shark, который пока что не был представлен официально.

На этом снимке видна тыльная панель терминала.Судя по всему, данный аппарат получит безрамочный дизайн, будет укомплектован OLED-дисплеем, частота обновления которого 120 Гц, а кроме того, окажется с Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а встроенной – 256 ГБ. В качестве программной платформы отмечена Android 8.0 Oreo.Анонс Xiaomi Black Shark состоится уже на этой неделе.