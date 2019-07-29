Xiaomi Black Shark 2 Pro получит Snapdragon 855+ - официальное подтверждение

29 июля 2019, 12:45

Представители Xiaomi на официальном уровне сообщили о том, что 30 июля состоится анонс смартфона Black Shark 2 Pro, который получит самый мощный на данный момент чип Snapdragon 855+.

В сравнении с Snapdragon 855, версия чипа с приставкой «+» в названии будет обновлена по двум направлениям – чип ядра ЦП Kryo 485 с тактовой частотой до 2,96 ГГц (против 2,84 ГГц у Snapdragon 855). Кроме того, Snapdragon 855+ получила повышенную производительность графики – на 15%.



Еще известно, что у Black Shark 2 Pro будет улучшенная скорость срабатывания сенсора.

Другие сведения о грядущей новинке пока не разглашаются.