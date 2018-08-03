Один из самых мощных в мире смартфонов выходит на украинский рынок

3 августа 2018, 13:45

Компания ASUS сообщает о скором начале продаж в Украине ZenFone 5z – стильного безрамочного смартфона нового поколения на базе платформы Qualcomm Snapdragon 845.



Сердце смартфона ZenFone 5z – флагманская восьмиядерная мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 845 с технологиями искусственного интеллекта (AIE) 3-го поколения, которая включает в себя векторный цифровой сигнальный процессор Hexagon 685, графическое ядро Adreno 630, вычислительный процессор Kryo 385 и гигабитный LTE-модем Snapdragon X20. Смартфон ZenFone 5z оснащен интегрированным модулем Wi-Fi стандарта 802.11ac (конфигурация 2x2) и поддержкой интерфейса Bluetooth 5 для беспроводных наушников с минимальным энергопотреблением. Для достижения высочайшего уровня производительности смартфон ZenFone 5z обладает до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ пользовательской. Неудержимая мощь сочетается в нем с впечатляющей энергоэффективностью для продолжительной автономной работы.

Благодаря реализованной в процессоре Snapdragon 845 поддержке AI-платформы стало возможным оснастить смартфон ZenFone 5z целым набором технологий с применением искусственного интеллекта. Для мгновенного прилива мощности смартфон ZenFone 5z наделен эксклюзивной технологией ASUS AI Boost, позволяющей повысить производительность устройства для игр и других требовательных к системным ресурсам задач. Для безукоризненной надежности смартфон укомплектован четырьмя карбоновыми пластинами толщиной по 0,06 мм, которые способствуют эффективному рассеиванию тепла и позволяют поддерживать производительность системы на высочайшем уровне.

Новинка оснащена аккумулятором емкостью 3300 мА·ч с функцией быстрой зарядки ASUS BoostMaster. Технология «умной» зарядки AI Charging позволяет продлить срок жизни батареи и обеспечивает ее надежную защиту. Эта технология отслеживает и запоминает, как пользователь обычно заряжает свой смартфон, и соответственно оптимизирует процесс зарядки, тем самым продлевая срок службы аккумулятора.



В основу интеллектуальной системы из двух камер в смартфоне ZenFone 5z заложен флагманский сенсор Sony IMX363 с размером пикселей 1,4 мкм, апертурой f/1,8 и 6-элементным объективом. Он наделен функциями съемки в условиях низкой освещенности и поддержкой расширенного динамического диапазона Night HDR для великолепных ночных фотографий. Вторая тыловая камера обладает широкоугольным объективом (угол обзора 120°), благодаря которому площадь кадра получается вдвое больше, чем у камеры стандартного смартфона, что особенно важно для пейзажной фотосъемки и групповых портретов, а также прекрасно подходит для съемки в тесных помещениях, когда нет возможности сделать шаг назад, чтобы в кадр поместилась вся компания.

По-настоящему «умная» система камер задействует алгоритмы с применением технологий искусственного интеллекта и анализирует большой объем данных. Система способна адаптироваться и самообучаться, чтобы с каждым разом фотографии получались еще лучше.



Смартфон ZenFone 5z оснащен двумя пятимагнитными динамиками для богатого и мощного звучания. Два «умных» усилителя обеспечивают максимальную громкость звука без риска для самих динамиков. Устройство поддерживает аудиоформат 24 бита/192 кГц – это в четыре раза лучше, чем качество записей на дисках CD Audio. Для максимального удобства в комплекте со смартфоном ZenFone 5z поставляются наушники, которые идеально подходят для прослушивания цифрового звука высокого разрешения. Поддерживается также технология DTS Headphone:X – виртуальный объемный звук 7.1 для полного погружения в фильмы и игры.



Элементы искусственного интеллекта улучшают все аспекты взаимодействия со смартфоном ZenFone 5z, превращая гаджет в по-настоящему «умного» спутника. Телефон легко разблокировать с помощью функции распознавания черт лица или с помощью сканера отпечатка пальца, срабатывающего всего за 0,3 секунды. Интегрированный модуль NFC позволяет легко и безопасно проводить транзакции в платежной системе Google Pay.

Интеллектуальная функция AI Ringtone регулирует громкость рингтона в соответствии с окружающей обстановкой, поэтому пользователь не пропустит важный звонок на оживленной улице или в шумном ресторане, а ночной входящий вызов прозвучит значительно тише, чем днем, и не перебудит весь дом.

Забавная функция ZeniMoji позволяет пользователю ZenFone 5z выбрать себе симпатичный анимированный аватар, который будет копировать его речь, выражение лица и движения головы. Веселые аватары ZeniMoji можно использовать как в видео-, так и в обычных текстовых чатах, а также во время потоковой трансляции видео.



Продажи в Украине смартфона ZenFone 5z, оснащенного процессором Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ, начнутся в середине августа. До 15 августа действует специальная цена на предзаказ – 18 499 грн.